Чемпионка Европы — 2020 по борьбе Букина: перед выходом на ковёр меня качало из стороны в сторону

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Россиянка Екатерина Букина прокомментировала свою победу в категории до 76 кг на чемпионате Европы по борьбе в Риме.
Чемпионка Европы — 2020 по борьбе Букина: перед выходом на ковёр меня качало из стороны в сторону
  • РИА Новости

«Это моя первая победа на чемпионате Европы. Моя схватка была заключительной. Все девочки сегодня хорошо отборолись, и я не могла по-другому, поэтому в конце был такой эмоциональный выдох. У нас очень сплочённая команда. Мы все друг другу помогаем: после вчерашнего дня, те кому не нужно было гонять вес, остались и помогали тем, кто гонял. Это придаёт больше эмоций, заряда и желания. У меня большое количество медалей на разных турнирах, но нет побед. Был какой-то психологический барьер, который надо было переступить. Перед выходом на ковёр меня качало из стороны в сторону. Как бы я в финале, команду более-менее не подвела, медаль есть, очки есть. Ну, надо же уже наконец-то и победить», — приводит слова Букиной официальный сайт Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

Ранее сообщалось, что Велиева победила на ЧЕ по спортивной борьбе в категории до 68 кг.

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