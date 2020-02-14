Велиева победила на ЧЕ по спортивной борьбе в категории до 68 кг

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Россиянка Ханум Велиева завоевала золото в категории до 68 кг на чемпионате Европы по спортивной борьбе в Риме.

В финальной схватке она одолела итальянку Далму Каневу с результатом 11:0. Бронзовые медали достались украинке Алле Черкасовой и литовке Дануте Домикайтите.

В весе до 59 кг третье место в активе россиянки Любови Овчаровой. Аналогичный результат показала украинка Ангелина Лысяк. Выиграла соревнования молдаванка Анастасия Ничицу, поборовшая в финале болгарку Биляну Дудову.

Ранее сообщалось, что Букина впервые завоевала золото на чемпионате Европы по борьбе.

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