Экс-президент ЦСКА рассказал, как с бывшим главой «Локомотива» заплатил по $5 тыс. судье

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Бывший президент московского футбольного клуба ЦСКА Шахруди Дадаханов вспомнил о судействе финала Кубка России 2000 года с «Локомотивом» (1:2).
Экс-президент ЦСКА рассказал, как с бывшим главой «Локомотива» заплатил по $5 тыс. судье
  • РИА Новости

«Судья, которому не подам руки? Возможно, Левников-старший. На него обида осталась. 2000 год, ЦСКА — «Локомотив», финал Кубка. С Валерием Филатовым, президентом «Локомотива», сразу договорились: перед игрой даём Левникову по $5 тыс. Чтобы судил честно. А он… Уже на 12-й минуте удалил Максима Бокова!» — цитирует Дадаханова «Спорт-Экспресс».

По его словам, фол тогда был, но не стоило показывать красную карточку. А после этого Лвеников ошибся ещё несколько раз, из-за чего клубы подали протест в связи с его работой, и рефери был отстранён от матчей. Он также заявил, что арбитр не вернул деньги после матча.

Ранее гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе заявил, что доволен реформой Кубка России.

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