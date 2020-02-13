Кикнадзе доволен реформой Кубка России

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал введение группового этапа в соревнования за Кубок России по футболу.

«Это новый подход к Кубку и составлению календаря. Теперь у команд выравниваются условия за счёт более сбалансированной нагрузки. Для нас это шаг вперёд в планировании подготовки в рамках плотного осеннего календаря с учётом возможных еврокубковых игр. Хочу особенно отметить, что сегодняшним решением РФС, РПЛ и клубы в очередной раз показали способность и готовность находить общий язык во благо развития отечественного футбола», — цитирует Кикнадзе «Чемпионат».

Новый формат Кубка России вступит в силу со следующего сезона. Помимо группового этапа, нововведения также касаются клубов, которые участвуют в европейских турнирах. Эти коллективы начнут свой путь в Кубке России со стадии 1/8 финала.

Ранее гендиректор «Уфы» признался, что скептически относился к реформе Кубка России.