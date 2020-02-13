Гендиректор «Уфы» признался, что скептически относился к реформе Кубка России

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Генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов заявил, что поменял своё отношение к реформе Кубка России после общения с с генеральным секретарём Российского футбольного союза (РФС) Александром Алаевым.
Гендиректор «Уфы» признался, что скептически относился к реформе Кубка России
  • РИА Новости
  • © Михаил Воскресенский

«Будем надеяться, что турнир получится интересным. У меня были свои определённые сомнения, но несколько дней подряд я говорил с Александром Алаевым, и он всё-таки меня убедил в том, что так будет правильнее и лучше», — цитирует Газизова ТАСС.

С нового сезона в Кубке России появится групповой раунд. Команды, участвующие в еврокубковых турнирах, будут стартовать со стадии 1/8 финала.

Ранее сообщалось, что обсуждали на заседании исполкома РФС.

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