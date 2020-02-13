Гендиректор «Уфы» признался, что скептически относился к реформе Кубка России
- РИА Новости
- © Михаил Воскресенский
«Будем надеяться, что турнир получится интересным. У меня были свои определённые сомнения, но несколько дней подряд я говорил с Александром Алаевым, и он всё-таки меня убедил в том, что так будет правильнее и лучше», — цитирует Газизова ТАСС.
С нового сезона в Кубке России появится групповой раунд. Команды, участвующие в еврокубковых турнирах, будут стартовать со стадии 1/8 финала.
Ранее сообщалось, что обсуждали на заседании исполкома РФС.