Тренер «Рейнджерс»: у судей были основания для отмены гола Панарина в серии буллитов
- Reuters
«Думал, что буллит Панарина засчитают, но я не был уверен в этом на 100%. Безусловно, там были основания для отмены гола, поэтому арбитры и посмотрели повтор», — цитирует Куинна NYRangersNews.
После шайбы Панарина в серии буллитов судьи посмотрели видеоповтор и приняли решение засчитать гол.
Для «Рейнджерс» эта победа стала третьей подряд.
Ранее тренер «Миннесоты» раскритиковал решение судей засчитать буллит Панарина.