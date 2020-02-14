Тренер «Рейнджерс»: у судей были основания для отмены гола Панарина в серии буллитов

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Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн высказался о решении арбитров засчитать буллит российского форварда команды Артемия Панарина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Миннесота Уайлд» (4:3 Б).
Тренер «Рейнджерс»: у судей были основания для отмены гола Панарина в серии буллитов
  • Reuters

«Думал, что буллит Панарина засчитают, но я не был уверен в этом на 100%. Безусловно, там были основания для отмены гола, поэтому арбитры и посмотрели повтор», — цитирует Куинна NYRangersNews.

После шайбы Панарина в серии буллитов судьи посмотрели видеоповтор и приняли решение засчитать гол.

Для «Рейнджерс» эта победа стала третьей подряд.

Ранее тренер «Миннесоты» раскритиковал решение судей засчитать буллит Панарина.

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