В IBU прокомментировали новое допинговое дело против российского биатлониста Устюгова

В Международном союзе биатлонистов (IBU) прокомментировали возбуждение нового дела о допинге в отношении двукратного олимпийского чемпиона Евгения Устюгова.

«Во избежание бесполезных спекуляций независимый орган по борьбе с негативными явлениями в биатлоне подтверждает, что он обвинил Устюгова в предполагаемом нарушении Антидопинговых правил IBU (использование запрещенного вещества или метода), основанном на отклонениях в его биологическом паспорте в период с января 2010 года по февраль 2014 года (включительно). Спортсмен больше не участвует в соревнованиях. В соответствии с антидопинговыми правилами IBU, обвинение будет рассмотрено и определено независимым судом», — говорится в официальном заявлении на сайте IBU.

Ранее сообщалось, что биатлонист Устюгов подал иск к IBU в австрийский суд.