Кашшаи: пока мы не обсуждали участие Егорова в нашей команде

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи ответил на вопрос относительно привлечения к работе структуры её бывшего главы Александра Егорова.

«Для меня важнее будущее. Сейчас у нас новый штаб, который будет работать над российским судейством. Пока что мы не обсуждали участие Егорова в нашей команде. Посмотрим, что будет дальше. Для меня сейчас куда важнее анализировать работу нынешних судей. Мы просматриваем много видео с этого сезона РПЛ. Мне нравится видеть, что судьи принимали множество правильных решений. Да, были ошибки, но я пришёл сюда, чтобы работать над ними», — цитирует Кашшаи Sport24.

Венгерский специалист возглавил департамент судейства РФС в январе 2020 года.

Ранее сообщалось, что российские арбитры провели сбор в Сочи под руководством Кашшаи.