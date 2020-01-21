Российские арбитры провели сбор в Сочи под руководством Кашшаи

Отечественные футбольные арбитры провели учебно-тренировочный сбор под руководством нового главы департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Виктора Кашшаи.

В рамках сбора арбитры участвовали в тренировочных занятиях, посвящённых использованию системы видеопомощи VAR. Все практические и теоретические занятия проводились при участии нового главы департамента судейства РФС Виктора Кашшаи, а также руководителя проекта VAR в России Леонида Калошина.

«Это первый учебно-тренировочный сбор, за время которого я смог познакомиться и пообщаться с российскими арбитрами. В Сочи мы подробно разбирали моменты, в которые должны вмешиваться судьи VAR и AVAR. Нам надо довести до автоматизма командную работу, ускорив процесс принятия решений. Российские судьи будут продолжать подготовку ко второй части чемпионата России на втором сборе в Анталье», — цитирует Кашшаи официальный сайт РФС.

Ранее сообщалось, что экс-игрок ЦСКА Рахимич удивлён назначением Кашшаи на пост главы департамента судейства РФС.