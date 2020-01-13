Экс-игрок ЦСКА Рахимич удивлён назначением Кашшаи на пост главы департамента судейства РФС

Бывший полузащитник московского ЦСКА Элвир Рахимич прокомментировал назначение венгра Виктора Кашшаи на пост главы департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС).

«Помню, что Кашшаи судил игру ЦСКА в Лиге чемпионов, но не запомнился какими-то решениями в том матче. Вообще, на мой взгляд, выглядит немного странно, что на подобную должность назначают иностранца. Возникает чувство, что в России нет своих специалистов, чтобы справиться с этой задачей. Но главное, чтобы судейство поменялось в лучшую сторону и представителям клубов не приходилось жаловаться на работу арбитров, как это происходило в последние полгода», — цитируют слова Рахимича «Известия».

Кашшаи пришёл на смену Александру Егорову, чья деятельность в последнее время неоднократно подвергалась критике.

Ранее Кашшаи высказался о своём назначении на пост главы департамента судейства РФС.