Кашшаи высказался о своём назначении на пост главы департамента судейства РФС

Новый глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС), бывший венгерский арбитр Виктор Кашшаи прокомментировал своё назначение на должность.

«Я давно планировал использовать свой опыт в качестве спортивного менеджера после завершения моей карьеры. По ряду причин я всё больше задумывался об уходе, но российское приглашение ускорило процесс», — приводит слова Кашшаи Nemzeti Sport.

По его словам, он даже во сне не мог представить, что его могут позвать на руководящую должность в такую страну, как Россия.

«Мне предстоит нелёгкая задача. В России я постараюсь вывести в европейскую элиту как можно больше судей, передать свой профессиональный опыт судейской команде страны и вдохновить молодёжь. Ответственность огромная. Это как если бы венгерского тренера назначили во главе одной из ведущих сборных мира», — добавил Кашшаи.

В 2011 году Кашшаи был признан лучшим арбитром мира по версии Международной федерации футбольной истории и статистики.

Бывший руководитель департамента Александр Егоров был отправлен в отставку в конце декабря.

Ранее бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов выразил мнение, что Кашшаи не исправит ситуацию в российском судействе.