Кашшаи высказался о своём назначении на пост главы департамента судейства РФС

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Новый глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС), бывший венгерский арбитр Виктор Кашшаи прокомментировал своё назначение на должность.

«Я давно планировал использовать свой опыт в качестве спортивного менеджера после завершения моей карьеры. По ряду причин я всё больше задумывался об уходе, но российское приглашение ускорило процесс», — приводит слова Кашшаи Nemzeti Sport.

По его словам, он даже во сне не мог представить, что его могут позвать на руководящую должность в такую страну, как Россия.

«Мне предстоит нелёгкая задача. В России я постараюсь вывести в европейскую элиту как можно больше судей, передать свой профессиональный опыт судейской команде страны и вдохновить молодёжь. Ответственность огромная. Это как если бы венгерского тренера назначили во главе одной из ведущих сборных мира», — добавил Кашшаи.

В 2011 году Кашшаи был признан лучшим арбитром мира по версии Международной федерации футбольной истории и статистики.  

Бывший руководитель департамента Александр Егоров был отправлен в отставку в конце декабря.

Ранее бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов выразил мнение, что Кашшаи не исправит ситуацию в российском судействе.

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