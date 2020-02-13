Драчёв выразил надежду на завоевание медалей в смешанной эстафете

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал перспективы сборной России перед стартом смешанной эстафеты в рамках чемпионата мира в итальянской Антерсельве.
Драчёв выразил надежду на завоевание медалей в смешанной эстафете
  • РИА Новости

«Будем очень надеяться на медали. Правда, команд, которые на них сегодня надеются, очень много. Это не мужская или женская эстафета, где ограничен список лидеров и всё можно спрогнозировать. По два сильных парня и две сильных девушки есть в наличии у многих команд. Будет очень непредсказуемая гонка», — цитирует Драчёва «Спорт-экспресс».

Старт эстафеты — в 16:45 мск. В составе сборной России побегут Екатерина Юрлова, Ирина Старых, Матвей Елисеев и Александр Логинов.

Ранее сообщалось, что биатлонист Устюгов подал иск к IBU в австрийский суд.

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