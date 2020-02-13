«Аякс» объявил о переходе Зиеша в «Челси»

Амстердамский футбольный клуб «Аякс» объявил о трансфере марокканского полузащитника Хакима Зиеша в лондонский «Челси».

Как сообщает пресс-служба клуба, 26-летний хавбек присоединится к лондонскому клубу летом, а остаток нынешнего сезона доиграет в «Аяксе».

Отмечается, что «Челси» заплатит за марокканца €40 млн.

Зиеш играет за амстердамский клуб с 2016 года. В его активе 48 голов и 82 голевые передачи в 160 матчах за «Аякс» во всех турнирах.

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