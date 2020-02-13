Васильев: у «Монако» был интерес к Кокорину до истории с шампанским

Бывший вице-президент и генеральный директор «Монако» Вадим Васильев рассказал, что в прошлом клуб отказался от идеи приобретения форварда «Зенита» Александра Кокорина по соображениям репутации.

«Было время, мы и Кокорина рассматривали. Но после известной истории с шампанским в Монако наш интерес пропал. Он перестал соответствовать нашему имиджу. Предчувствовали? Возможно, и так. Тем более этот случай не исключительный, мы не раз отказывались от футболиста по соображениям репутации», — приводит слова Васильева «Чемпионат».

В 2016 году Кокорин перешёл из московского «Динамо», за который играл с 2013 года, в петербургский «Зенит», игроком которого является и в настоящее время.

Ранее Васильев высказал мнение, что «Монако» сможет продать Александра Головина за €70—80 млн.