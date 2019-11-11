Васильев не исключает, что «Монако» сможет продать Головина за €70—80 млн

Бывший вице-президент и генеральный директор «Монако» Вадим Васильев предположил, за какую сумму может быть продан российский полузащитник монегасков Александр Головин.

«Видел передачу «Инсайдеры», в которой агент Головина Олег Артемов называет цифры €70—80 млн. Если Саша продолжит расти такими же темпами, как сейчас, это кажется мне вполне возможным», — цитирует Васильева «Спорт-Экспресс».

При этом он не уверен, что клуб захочет отпустить хавбека, особенно если выйдет в Лигу чемпионов по итогам сезона.

Ранее сообщалось, что Головин может пропустить матч сборной России с Бельгией.