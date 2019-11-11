Васильев не исключает, что «Монако» сможет продать Головина за €70—80 млн
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«Видел передачу «Инсайдеры», в которой агент Головина Олег Артемов называет цифры €70—80 млн. Если Саша продолжит расти такими же темпами, как сейчас, это кажется мне вполне возможным», — цитирует Васильева «Спорт-Экспресс».
При этом он не уверен, что клуб захочет отпустить хавбека, особенно если выйдет в Лигу чемпионов по итогам сезона.
Ранее сообщалось, что Головин может пропустить матч сборной России с Бельгией.