Лиллард пропустит Матч звёзд НБА из-за травмы

Разыгрывающий защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард пропустит Матч всех звёзд НБА в Чикаго.

«Надо думать о будущем. Звёздный уикенд — это классно, но здоровье прежде всего. Хочу быть уверенным, что тело не подведёт после перерыва на Матч звёзд», — заявил 29-летний американец.

Он также выразил надежду, что его место на Матче звёзд займёт достойный игрок.

Как сообщает пресс-служба НБА, в ближайшее время Лиллард пройдёт МРТ-обследование. Дополнительной информации о его участии в Матче звёзд и том, кто его может заменить, не приводится.

69-й в истории Матч звёзд пройдёт 16 февраля в Чикаго на арене «Юнайтед-центр».

Ранее сообщалось, что Джеймс и Адетокунбо выбрали составы команд на Матч всех звёзд НБА.