ОКР в штатном режиме продолжает подготовку к ОИ-2020

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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что подготовка к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио продолжается в штатном режиме.
ОКР в штатном режиме продолжает подготовку к ОИ-2020
  • АГН «Москва»

По словам Позднякова, которые передаёт ТАСС, подготовка к Играм проходит в штатном режиме, с сохранением всех условий и графика, несмотря на давление в медиасреде по поводу предстоящего заседания в Спортивном арбитражном суде (CAS).

9 декабря 2019 года исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию от крупных международных соревнований на четыре года за махинации с базой данных московской лаборатории, апелляция на которое будет рассмотрена в CAS.

Ранее Поздняков заявил, что проблема коронавируса может затронуть весь российский спорт.

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