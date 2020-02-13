ОКР в штатном режиме продолжает подготовку к ОИ-2020

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что подготовка к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио продолжается в штатном режиме.

По словам Позднякова, которые передаёт ТАСС, подготовка к Играм проходит в штатном режиме, с сохранением всех условий и графика, несмотря на давление в медиасреде по поводу предстоящего заседания в Спортивном арбитражном суде (CAS).

9 декабря 2019 года исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию от крупных международных соревнований на четыре года за махинации с базой данных московской лаборатории, апелляция на которое будет рассмотрена в CAS.

Ранее Поздняков заявил, что проблема коронавируса может затронуть весь российский спорт.