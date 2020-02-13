Кокорин полетит с «Зенитом-2» на второй сбор в Турцию

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин отправится с дублирующей командой — «Зенитом-2» — на второй тренировочный сбор в Турцию.

Об этом сообщает пресс-служба «Зенита-2», опубликовавшая список игроков, которые отправятся на сбор.В нём присутствует и Кокорин.

Кокорин был осуждён за несколько потасовок в центре Москвы, которые произошли в октябре 2018 года. 17 сентября 2019 года он был освобождён по УДО, позже подписал контракт с «Зенитом», но не был заявлен клубом на первую часть сезона-2019/20.

21 января «Сочи» объявил об аренде Кокорина, однако после этого агент футболиста неоднократно заявлял о нежелании игрока переходить в другой клуб. В итоге он был переведён в состав «Зенита-2», с которым прошёл первый тренировочный сбор в Турции.

Ранее Ротенберг заявил, что Кокорин согласился провести остаток сезона РПЛ в «Сочи».