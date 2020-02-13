Ротенберг заявил, что Кокорин согласился провести остаток сезона РПЛ в «Сочи»

Владелец футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин дал согласие на переход в команду на правах аренды до конца сезона.

«Вчера я встретился с Сашей, мы с ним поговорили, провели переговоры. Ему нужно играть, попадать в сборную России. Договорились, что весеннюю часть он проведёт в «Сочи», — приводит слова Ротенберга РИА Новости.

Кокорин был осуждён за несколько потасовок в центре Москвы, которые произошли в октябре 2018 года. 17 сентября 2019 года он был освобождён по УДО, позже подписал контракт с «Зенитом», но не был заявлен клубом на первую часть сезона-2019/20.

21 января «Сочи» объявил об аренде Кокорина, однако после этого агент футболиста неоднократно заявлял о нежелании игрока переходить в другой клуб. В итоге он был переведён в состав «Зенита-2», с которым отправился на тренировочный сбор в Турцию.

Ранее Орлов предположил, что Кокорин не поехал в «Сочи» из-за отсутствия нового контракта с «Зенитом».