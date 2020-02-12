Орлов предположил, что Кокорин не поехал в «Сочи» из-за отсутствия нового контракта с «Зенитом»

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Известный комментатор Геннадий Орлов выразил предположение, почему форвард «Зенита» Александр Кокорин отказался ехать в аренду в ФК «Сочи».
Орлов предположил, что Кокорин не поехал в «Сочи» из-за отсутствия нового контракта с «Зенитом»
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«Кокорин не скрывает: он ждёт нового контракта с «Зенитом». Года на два или два плюс один. Но пока его нет. Может, если «Зенит» подпишет контракт, то и закончится история с «Сочи». Ждём. На сегодня вопрос с Кокориным открыт», — заявил Орлов в ролике на своём YouTube-канале.

Александр Кокорин отказался переходить в «Сочи» на правах аренды, несмотря на существующую договорённость между клубами.

Ранее гендиректор «Сочи» заявил, что Кокорина всё ещё ждут в клубе.

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