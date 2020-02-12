Гендиректор «Сочи» заявил, что Кокорина всё ещё ждут в клубе

Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что ещё остаётся надежда на переход из петербургского «Зенита» форварда Александра Кокорина.

«Остаётся ли ещё надежда, что Кокорин перейдёт к нам? Конечно. Мы ждём Сашу до последнего и надеемся, что он к нам перейдёт. Мы улетели на третий сбор, а 14 февраля сюда прилетает «Зенит» основной, а также вторая команда. Они соберутся через пару дней, примут решения. Надеюсь, что будет хорошо», — цитирует Рубашко Sport24.

При этом он отметил, что лично не общался с Кокориным.

Кокорин был осуждён за несколько потасовок в центре Москвы, которые произошли в октябре 2018 года. 17 сентября 2019 года он был освобождён по УДО, позже подписал контракт с «Зенитом», но не был заявлен клубом на первую часть сезона-2019/20.

21 января «Сочи» объявил об аренде Кокорина, однако после этого агент футболиста неоднократно заявлял о нежелании игрока переходить в другой клуб. В итоге он был переведён в состав «Зенита-2», с которым отправился на тренировочный сбор в Турцию.

Ранее Василий Березуцкий выразил мнение, что Кокорин пригодился бы ЦСКА.