Василий Березуцкий считает, что Кокорин пригодился бы ЦСКА

Заместитель генерального директора московского футбольного клуба ЦСКА по спортивным вопросам Василий Березуцкий прокомментировал ситуацию вокруг нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина.

«Для меня это абсолютно странная история. Уверен, что Кокорин принёс бы пользу любой команде Премьер-лиги. И «Зениту», и другим лидерам. То, что с ним происходит, — это, по сути, двойное наказание. И оно почему-то последовало за первым», — цитирует Березуцкого «Спорт-Экспресс».

Он также выразил поддержку Кокорину и надеется, что до конца трансферного окна ситуация разрешится. Кроме того, он ответил на вопрос, стоит ли армейцам попытаться взять Кокорина к себе в команду.

«С удовольствием, с удовольствием. Конечно, он бы пригодился. Кокора способен усилить любой клуб РПЛ. Уверен в этом на сто процентов. Да, в «Зените» есть Дзюба, Азмун, выздоровел Малком. Но в футбольных качествах Саши я не сомневаюсь. Кроме того, насколько мне известно, он в последнее время находился в очень хорошей форме», — добавил Березуцкий.

Кокорин был осуждён за несколько потасовок в центре Москвы, которые произошли в октябре 2018 года. 17 сентября 2019 года он был освобождён по УДО, позже подписал контракт с «Зенитом», но не был заявлен клубом на первую часть сезона-2019/20.

21 января «Сочи» объявил об аренде Кокорина, однако после этого агент футболиста неоднократно заявлял о нежелании игрока переходить в другой клуб. В итоге он был переведён в состав «Зенита-2», с которым отправился на тренировочный сбор в Турцию.

Ранее агент Дмитрий Селюк высказался о ситуации с Кокориным.