Василий Березуцкий считает, что Кокорин пригодился бы ЦСКА

Короткая ссылка
Заместитель генерального директора московского футбольного клуба ЦСКА по спортивным вопросам Василий Березуцкий прокомментировал ситуацию вокруг нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина.
Василий Березуцкий считает, что Кокорин пригодился бы ЦСКА
  • РИА Новости

«Для меня это абсолютно странная история. Уверен, что Кокорин принёс бы пользу любой команде Премьер-лиги. И «Зениту», и другим лидерам. То, что с ним происходит, — это, по сути, двойное наказание. И оно почему-то последовало за первым», — цитирует Березуцкого «Спорт-Экспресс».

Он также выразил поддержку Кокорину и надеется, что до конца трансферного окна ситуация разрешится. Кроме того, он ответил на вопрос, стоит ли армейцам попытаться взять Кокорина к себе в команду.

«С удовольствием, с удовольствием. Конечно, он бы пригодился. Кокора способен усилить любой клуб РПЛ. Уверен в этом на сто процентов. Да, в «Зените» есть Дзюба, Азмун, выздоровел Малком. Но в футбольных качествах Саши я не сомневаюсь. Кроме того, насколько мне известно, он в последнее время находился в очень хорошей форме», — добавил Березуцкий.

Кокорин был осуждён за несколько потасовок в центре Москвы, которые произошли в октябре 2018 года. 17 сентября 2019 года он был освобождён по УДО, позже подписал контракт с «Зенитом», но не был заявлен клубом на первую часть сезона-2019/20.

21 января «Сочи» объявил об аренде Кокорина, однако после этого агент футболиста неоднократно заявлял о нежелании игрока переходить в другой клуб. В итоге он был переведён в состав «Зенита-2», с которым отправился на тренировочный сбор в Турцию.

Ранее агент Дмитрий Селюк высказался о ситуации с Кокориным.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить