Василий Березуцкий считает, что Кокорин пригодился бы ЦСКА
- РИА Новости
«Для меня это абсолютно странная история. Уверен, что Кокорин принёс бы пользу любой команде Премьер-лиги. И «Зениту», и другим лидерам. То, что с ним происходит, — это, по сути, двойное наказание. И оно почему-то последовало за первым», — цитирует Березуцкого «Спорт-Экспресс».
Он также выразил поддержку Кокорину и надеется, что до конца трансферного окна ситуация разрешится. Кроме того, он ответил на вопрос, стоит ли армейцам попытаться взять Кокорина к себе в команду.
«С удовольствием, с удовольствием. Конечно, он бы пригодился. Кокора способен усилить любой клуб РПЛ. Уверен в этом на сто процентов. Да, в «Зените» есть Дзюба, Азмун, выздоровел Малком. Но в футбольных качествах Саши я не сомневаюсь. Кроме того, насколько мне известно, он в последнее время находился в очень хорошей форме», — добавил Березуцкий.
Кокорин был осуждён за несколько потасовок в центре Москвы, которые произошли в октябре 2018 года. 17 сентября 2019 года он был освобождён по УДО, позже подписал контракт с «Зенитом», но не был заявлен клубом на первую часть сезона-2019/20.
21 января «Сочи» объявил об аренде Кокорина, однако после этого агент футболиста неоднократно заявлял о нежелании игрока переходить в другой клуб. В итоге он был переведён в состав «Зенита-2», с которым отправился на тренировочный сбор в Турцию.
Ранее агент Дмитрий Селюк высказался о ситуации с Кокориным.