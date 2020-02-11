Агент о ситуации с Кокориным: не знаю, кому и что он сейчас доказывает

Известный агент Дмитрий Селюк высказал мнение о ситуации вокруг форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина.

«Я не раз говорил и готов повторить опять: лучше Кокорину доиграть сезон в аренде в «Сочи», набрать форму, а летом уже выбирать, где продолжать карьеру. Варианты-то будут. Либо с «Зенитом», либо с кем-то ещё. Не знаю, кому и что сейчас доказывает Саша. Скоро в РПЛ закрывается трансферное окно. Надо определяться. Ну не за «Зенит-2» играть же! Это дно в ФНЛ», — приводит слова Селюка «Советский спорт».

Он отметил, что слухи о возможном переходе Кокорина в тульский «Арсенал» являются выдумкой.

«Враньё всё это! Ни в какой «Арсенал» Кокорин не перейдёт. Это нереально и довольно странно. Предпочесть «Арсенал», а не «Сочи», где полно знакомых по «Зениту» и легче адаптироваться», — добавил агент.

Кокорин был осуждён за несколько потасовок в центре Москвы, которые произошли в октябре 2018 года. 17 сентября 2019 года он был освобождён по УДО, позже подписал контракт с «Зенитом», но не был заявлен клубом на первую часть сезона-2019/20.

21 января «Сочи» объявил об аренде Кокорина, однако после этого агент футболиста неоднократно заявлял о нежелании игрока переходить в другой клуб. В итоге он был переведён в состав «Зенита-2», с которым отправился на тренировочный сбор в Турцию.

Ранее сообщалось, что Борис Ротенберг прокомментировал ситуацию вокруг перехода Кокорина в «Сочи» на правах аренды.