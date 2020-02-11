Ротенберг: Кокорин понимает, что «Сочи» — это последний вариант перезагрузить карьеру

Владелец футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал ситуацию вокруг перехода в команду нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина на правах аренды.

«У меня был с ним разговор дня два назад, больше его я не форсирую. Мне кажется, он понимает, что «Сочи» — это последний вариант перезагрузить карьеру. Не понимаю, почему у Александра какие-то смятения — это же очень правильный шаг», — приводит слова Ротенберга ТАСС.

Он отметил, что история с арендой Кокорина слишком раздута.

«Из-за этого, видимо, у него в голове сумбур какой-то появился. Ранее мы обо всём с ним договорились, и он готов перейти», — добавил владелец «Сочи».

Кокорин был осуждён за несколько потасовок в центре Москвы, которые произошли в октябре 2018 года. 17 сентября 2019 года он был освобождён по УДО, позже подписал контракт с «Зенитом», но не был заявлен клубом на первую часть сезона-2019/20.

21 января «Сочи» объявил об аренде Кокорина, однако после этого агент футболиста неоднократно заявлял о нежелании игрока переходить в другой клуб. В итоге он был переведён в состав «Зенита-2», с которым отправился на тренировочный сбор в Турцию.

Ранее Кокорин заявил, что не ведёт переговоров с другими клубами.