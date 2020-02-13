Тренер «Вашингтона» высказался о спаде результативности Овечкина

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Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден прокомментировал спад результативности российского форварда Александра Овечкина в последних матчах.
Тренер «Вашингтона» высказался о спаде результативности Овечкина
  • Reuters

«Вы только подумайте, какое это давление, а он всё-таки человек. Хотя иногда кажется, что он супермен. Думаю, что он очень обрадуется, когда рубеж в 700 голов останется позади. Тогда он поможет нам исправить наши ошибки. Он знает, что голы придут, если наша команда играет правильно и побеждает», — приводит слова Рирдена пресс-служба лиги.

В настоящее время в активе Овечкина 698 шайб за карьеру в НХЛ. В предыдущих двух матчах 34-летний форвард не сумел забросить ни одной шайбы. Следующую игру «Вашингтон» проведёт 14 февраля.

Ранее сообщалось, что Кузнецов из-за травмы не сыграет с «Колорадо» в НХЛ.

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