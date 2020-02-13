Во Владивостоке пройдёт чемпионат мира по го

Короткая ссылка
В Приморье с 28 мая по 1 июня пройдёт 41-й любительский чемпионат мира по го, в котором примут участие представители 77 государств.
Во Владивостоке пройдёт чемпионат мира по го
  • © Чемпионат мира по Го - 2020
  • vk.com

Врио заместителя председателя правительства Приморского края Елены Бронникова подчеркнула, что мировое первенство по го пройдёт в России впервые, в предыдущие годы турнир проводился только в странах Азии — Японии, Китае, Таиланде и Республике Корея.

«Для нас большая честь принимать событие такого масштаба на приморской земле. Поэтому мы приложим все усилия, чтобы провести его на самом высоком уровне», — приводит primamedia.ru слова Бронниковой.

Основным местом проведения чемпионата мира выбрана площадка кампуса Дальневосточного федерального университета.

В турнире предусмотрено восемь призовых мест.

Ранее Нижний Новгород был объявлен местом проведения VIII Всемирных игр ТАФИСА-2024.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить