Во Владивостоке пройдёт чемпионат мира по го
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Врио заместителя председателя правительства Приморского края Елены Бронникова подчеркнула, что мировое первенство по го пройдёт в России впервые, в предыдущие годы турнир проводился только в странах Азии — Японии, Китае, Таиланде и Республике Корея.
«Для нас большая честь принимать событие такого масштаба на приморской земле. Поэтому мы приложим все усилия, чтобы провести его на самом высоком уровне», — приводит primamedia.ru слова Бронниковой.
Основным местом проведения чемпионата мира выбрана площадка кампуса Дальневосточного федерального университета.
В турнире предусмотрено восемь призовых мест.
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