Во Владивостоке пройдёт чемпионат мира по го

В Приморье с 28 мая по 1 июня пройдёт 41-й любительский чемпионат мира по го, в котором примут участие представители 77 государств.

Врио заместителя председателя правительства Приморского края Елены Бронникова подчеркнула, что мировое первенство по го пройдёт в России впервые, в предыдущие годы турнир проводился только в странах Азии — Японии, Китае, Таиланде и Республике Корея.

«Для нас большая честь принимать событие такого масштаба на приморской земле. Поэтому мы приложим все усилия, чтобы провести его на самом высоком уровне», — приводит primamedia.ru слова Бронниковой.

Основным местом проведения чемпионата мира выбрана площадка кампуса Дальневосточного федерального университета.

В турнире предусмотрено восемь призовых мест.

Ранее Нижний Новгород был объявлен местом проведения VIII Всемирных игр ТАФИСА-2024.