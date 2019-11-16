Нижний Новгород избран столицей VIII Всемирных игр ТАФИСА

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На Генеральной ассамблее Международной ассоциации «Спорт для всех» российский Нижний Новгород был объявлен местом проведения VIII Всемирных игр ТАФИСА-2024.
Нижний Новгород избран столицей VIII Всемирных игр ТАФИСА
  • © Пресс-служба ОКР

Организатором фестиваля любительского спорта выступит Олимпийский комитет России (ОКР).

«Когда появилась возможность стать первым национальным олимпийским комитетом, который взял бы на себя организацию Всемирных игр ТАФИСА, мы отнеслись к этому с большой ответственностью. Для нас важно быть первыми», — заявил президент ОКР Станислав Поздняков.

Всемирные игры ТАФИСА, пользующиеся поддержкой МОК и ЮНЕСКО, проводятся каждое четырёхлетие с 1992 года. В разное время соревнования принимали Бонн, Бангкок, Ганновер, Пусан, Шауляй и Джакарта. В 2020-м игры пройдут в Лиссабоне.

Ранее Поздняков рассказал, как относится к допинговой ситуации вокруг российского спорта.

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