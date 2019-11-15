Поздняков рассказал, как относится к допинговой ситуации вокруг российского спорта

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков поделился своим видением относительно ситуации с допинговым скандалом в российском спорте, а также заявил, что имеет сдержанный оптимизм перед оглашением вердикта международных инстанций.

«Всё, что сейчас происходит — в газетах, на ТВ, в соцсетях, — это спекуляция. Достаточно чётко наша позиция была изложена Минспортом в выступлении Колобкова, я склонен доверять тому, что он говорит. Он занимается этой проблемой. Мы ведём работу по изменению антидопинговой культуры в стране наравне с нашими партнёрами и национальными федерациями по различным видам спорта. Мы здесь очень серьёзно вперёд продвинулись, мы проводим форум юных олимпийцев, антидопинговые семинары. Я уверен, что изменения в антидопинговой культуре уже видны. Чтобы поменять любую культуру, нужно время. Я говорил с большим количеством партнёров, показывая наши усилия в данном процессе, и чувствую поддержку олимпийского движения. Речь идти должна о том, что решение не должно наказать невиновных. Ситуация перед Пхёнчахном была другая. Спортсмены, которые отбираются в Токио, не виновны ни по одной позиции. И потому наказывать невиновных — худшее, что может случиться с любой организацией. Спортсмены-россияне не могут быть просто наказаны за вещи, к которым отношения не имели. К ОКР на сегодняшний день нет запроса о предоставлении информации. Я смотрю с осторожным оптимизмом на всё происходящее. Мой опыт подсказывает, что решение будет взвешенным и будет учитывать интересы спортсменов», — сказал Поздняков в беседе с RT.

Ранее Поздняков заявил, что ожидает порядка 400 российских спортсменов на ОИ в Токио.