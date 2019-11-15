Поздняков: ожидаем порядка 400 российских спортсменов на ОИ в Токио

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о подготовке к Олимпийским играм — 2020 в Токио.

«Подготовка находится в разгаре, большинство спортсменов проходят квалификационные соревнования, четверть из них уже отобрались в Токио. Всего ожидаем порядка 400 спортсменов. Уже есть лицензии у художественной гимнастики, спортивной гимнастики, синхронистов, борцов. Мы оптимистично смотрим на результаты спортсменов, они отлично выступают, несмотря на сложности с травмами, несмотря на давление в видах спорта, где им приходится выступать в нейтральном статусе», — заявил глава ОКР RT.

Также Поздняков добавил, что ОКР активно участвует в создании проекта Олимпийской деревни для максимального удобства российских спортсменов.

«Все предварительные резервации с точки зрения нашей поездки — всё сделано. ОКР проводит большую работу по резервации мест для спортсменов. Мы на стадии реализации проекта Олимпийской деревни, перенесли локацию нашего здания. Также там будет функционировать наш отдельный медицинский центр, где мы будем восстанавливать своих спортсменов», — сказал Поздняков.

Ранее сообщалось, что ОКР делает всё возможное, чтобы россияне выступали на ОИ-2020 без ограничений.