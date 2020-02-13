Футболист «Бенфики» Габриэл приостановил карьеру из-за проблем со зрением

Бразильский полузащитник португальской «Бенфики» Габриэл приостановил карьеру из-за проблем со зрением.

Об этом сообщает пресс-служба клуба, за который 26-летний хавбек играет с 2017 года.

Отмечается, что по итогам обследования у Габриэла были выявлены проблемы с мозговыми нервами, из-за чего у него возникает двоение в глазах, на данный момент невозможно определить срок его восстановления.

Бразилец будет находиться под наблюдением врачей и выполнять физические задания в расположении клуба, которые сочтёт необходимыми.

Ранее сообщалось, что Дейли Блинд может завершить карьеру в 29 лет из-за проблем с сердцем.