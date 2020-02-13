Футболист «Бенфики» Габриэл приостановил карьеру из-за проблем со зрением

Короткая ссылка
Бразильский полузащитник португальской «Бенфики» Габриэл приостановил карьеру из-за проблем со зрением.
Футболист «Бенфики» Габриэл приостановил карьеру из-за проблем со зрением
  • © Miguel Pereira/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщает пресс-служба клуба, за который 26-летний хавбек играет с 2017 года.

Отмечается, что по итогам обследования у Габриэла были выявлены проблемы с мозговыми нервами, из-за чего у него возникает двоение в глазах, на данный момент невозможно определить срок его восстановления.

Бразилец будет находиться под наблюдением врачей и выполнять физические задания в расположении клуба, которые сочтёт необходимыми.

Ранее сообщалось, что Дейли Блинд может завершить карьеру в 29 лет из-за проблем с сердцем.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить