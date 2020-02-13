«Ванкувер» вывел из обращения игровые номера братьев Сединов

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Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс» вывел из обращения игровые номера шведских форвардов Даниэля и Хенрика Сединов.
«Ванкувер» вывел из обращения игровые номера братьев Сединов
  • Reuters

Торжественная церемония прошла перед домашним матчем регулярного чемпионата с «Чикаго Блэкхоукс», завершившемся победой «Кэнакс» со счётом 3:0.

Хенрик и Даниэль Седины были задрафтованы «Ванкувером» в 1999 году под общим вторым и третьим номерами и всю свою карьеру в НХД выступали за «Кэнакс».

В активе Хенрика Седина 1070 (240 + 830) очков в 1330 матчах регулярного чемпионата и 78 (23+55) очков в 105 матчах плей-офф. Даниэль Седин сыграл в 1306 матчах в регулярном чемпионате, набрав 1041 (393 + 648) очко. В плей-офф он записал в свой актив 71 (25 + 46) очко в 102 играх.

Братья завершили карьеру в 2018 году.

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