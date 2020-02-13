В «Сент-Луисе» рассказали о состоянии перенёсшего сердечный приступ хоккеиста Боумистера

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Генеральный менеджер «Сент-Луиса» Даг Армстронг рассказал о состоянии защитника Джея Боумистера, потерявшего сознание во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Анахайм Дакс».
В «Сент-Луисе» рассказали о состоянии перенёсшего сердечный приступ хоккеиста Боумистера
  • Reuters

«Боумистер проходит серию тестов, чтобы определить причины случившегося с ним в матче с «Анахаймом». Пока он показывает хорошие результаты и всё выглядит очень позитивно», — приводит слова Армстронга пресс-служба клуба.

Он также выразил благодарность тренерам и персоналу как «Сент-Луиса», так и «Дакс», которые оперативно отреагировали на произошедшее, своевременно оказав помощь игроку.

Инцидент произошёл на 14-й минуте первого периода при счёте 1:1. Боумистеру стало плохо на скамейке запасных, после чего он упал. Его партнёры по команде сразу сообщили медикам о случившемся.

Ранее стало известно, что матч НХЛ был прерван из-за потери сознания игроком на скамейке запасных.

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