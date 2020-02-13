«Бруклин» прервал 15-матчевую победную серию «Торонто» в НБА

«Торонто Рэпторс» потерпел поражение от «Бруклин Нетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая в Нью-Йорке, завершилась со счётом 101:91 в пользу хозяев площадки.

В составе «Бруклина» 20 очков набрал Карис Леверт. Ещё 19 очков команде принёс Джо Харрис. Спенсер Динвидди набрал 17 очков. Дабл-дабл из десяти очков и 13 подборов в активе Джарретта Аллена. Звёздный защитник «Нетс» Кайри Ирвинг участия в матче не принимал.

За «Торонто» 28 очков набрал Серж Ибака. 22 очка команде принёс Фред Ванвлит. В активе Паскаля Сиаками 16 очкав. Трипл-дабл из 12 очков, 11 подборов и 12 ассистов оформил Кайл Лоури.

Таким образом, «Торонто» не сумел продлить свою рекордную в истории франшизы победную серию, остановившись на отметке в 15 матчей.

Ранее сообщалось, что трипл-дабл Джеймса помог «Лейкерс» победить «Денвер» в НБА.