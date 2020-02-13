Трипл-дабл Джеймса помог «Лейкерс» победить «Денвер» в НБА

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«Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Денвер Наггетс» в матче регулярного чемпионата НБА.
Трипл-дабл Джеймса помог «Лейкерс» победить «Денвер» в НБА
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Денвере, завершилась со счётом 120:116 в пользу гостей.

Основное время матча команды завершили вничью — 111:111. В овертайме за «Лейкерс» два очка набрал Леброн Джеймс, ещё семь — Энтони Дэвис.

В общей сложности за матч Джеймс набрал 32 очка, 14 ассистов и 12 подборов, тем самым оформив трипл-дабл. В активе Дэвиса дабл-дабл из 33 очков и десяти подборов.

За «Денвер» дабл-дабл из 32 очков и десяти ассистов оформил Джамал Мюррей. Никола Йокич записал в свой актив дабл-дабл из 22 очков и 11 подборов.

Ранее сообщалось, что Коби Брайант и его дочь Джианна были тайно похоронены в Калифорнии 7 февраля.

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