Экс-тренер «Спартака» Каррера заявил, что хочет повторить в Греции российский успех

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера, который ныне возглавляет афинский АЕК, заявил, что хочет повторить в Греции российский успех.

«Смогу ли повторить в Греции российский успех? Не будем забегать вперёд. Но я работаю именно ради этого и сделаю всё, чтобы так и случилось. Конечно, сейчас отрыв лидеров очень велик, но мы приложим все силы и попытаемся догнать их», — приводит слова Карреры Sport24.

АЕК при Каррере выиграл семь из 10 матчей чемпионата Греции.

Каррера покинул «Спартак» осенью 2018 года. Под его руководством красно-белые выиграли чемпионат и Суперкубок России.

Ранее легендарный футболист «Спартака» Андрей Тихонов высказался о Каррере.