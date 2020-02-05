Тихонов: хотел, чтобы Каррера продолжал работать со «Спартаком»

Короткая ссылка
Экс-футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов высказался о бывшем главном тренере команды Массимо Каррере.
Тихонов: хотел, чтобы Каррера продолжал работать со «Спартаком»
  • РИА Новости

«Каррера среди большой части болельщиков «Спартака» причислен к лику святых? Вопросов нет. А нас тогда к кому причислять? Нас, кто выигрывал по семь-восемь чемпионств?» — цитирует Тихонова «Чемпионат».

Он также считает неправильным, что в интернете люди позволяют себе нелестно высказываться о тех игроках, которых принесли «Спартаку» множество титулов.

«Каррера всего лишь выиграл одно чемпионство. За это мы все говорим ему спасибо. И я был удивлён, когда его уволили. Я тоже хотел, чтобы он работал дальше», — добавил Тихонов.

Каррера покинул «Спартак» осенью 2018 года. Под его руководством красно-белые выиграли чемпионат и Суперкубок России.

Ранее сообщалось, что экс-наставник «Спартака» Каррера вывел АЕК в четвертьфинал Кубка Греции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить