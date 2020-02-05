Тихонов: хотел, чтобы Каррера продолжал работать со «Спартаком»

Экс-футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов высказался о бывшем главном тренере команды Массимо Каррере.

«Каррера среди большой части болельщиков «Спартака» причислен к лику святых? Вопросов нет. А нас тогда к кому причислять? Нас, кто выигрывал по семь-восемь чемпионств?» — цитирует Тихонова «Чемпионат».

Он также считает неправильным, что в интернете люди позволяют себе нелестно высказываться о тех игроках, которых принесли «Спартаку» множество титулов.

«Каррера всего лишь выиграл одно чемпионство. За это мы все говорим ему спасибо. И я был удивлён, когда его уволили. Я тоже хотел, чтобы он работал дальше», — добавил Тихонов.

Каррера покинул «Спартак» осенью 2018 года. Под его руководством красно-белые выиграли чемпионат и Суперкубок России.

Ранее сообщалось, что экс-наставник «Спартака» Каррера вывел АЕК в четвертьфинал Кубка Греции.