Находившийся на просмотре в ЦСКА футболист Караев вернётся в КАМАЗ
- РИА Новости
«Из ЦСКА по поводу Давида Караева нам никто не звонил. Гончаренко сказал, что им надо подумать, но новостей после этого не было. Давид вернётся в КАМАЗ, у него контракт», — цитирует Миннеханова Sport24.
Караев работал с ЦСКА на первом и втором зимних сборах.
В текущем сезоне Караев провёл 16 матчей в зоне «Урал-Приволжье» Профессиональной футбольной лиги и забил 11 мячей.
После 19 туров Российской премьер-лиги ЦСКА занимает четвёртое место с 34 очками.
Ранее сообщалось, что ЦСКА предложил около €4 млн за бразильского футболиста Кака.