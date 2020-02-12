Находившийся на просмотре в ЦСКА футболист Караев вернётся в КАМАЗ

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Генеральный директор футбольного клуба КАМАЗ Айнур Миннеханов заявил, что форвард Давид Караев вернётся в команду после просмотра в московском ЦСКА.
Находившийся на просмотре в ЦСКА футболист Караев вернётся в КАМАЗ
  • РИА Новости

«Из ЦСКА по поводу Давида Караева нам никто не звонил. Гончаренко сказал, что им надо подумать, но новостей после этого не было. Давид вернётся в КАМАЗ, у него контракт», — цитирует Миннеханова Sport24.

Караев работал с ЦСКА на первом и втором зимних сборах.

В текущем сезоне Караев провёл 16 матчей в зоне «Урал-Приволжье» Профессиональной футбольной лиги и забил 11 мячей.

После 19 туров Российской премьер-лиги ЦСКА занимает четвёртое место с 34 очками.

Ранее сообщалось, что ЦСКА предложил около €4 млн за бразильского футболиста Кака.

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