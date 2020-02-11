СМИ: ЦСКА предложил около €4 млн за бразильского футболиста Кака
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Как сообщает Superesportes, армейцы предложили за трансфер игрока около €4 млн. Отмечается, что оформлением сделки занимается международный инвестиционный фонд.
Кака до этого согласился продлить контракт с «Крузейро» до 2022 года, но из-за выгодного предложения российского клуба теперь может покинуть команду.
В прошлом сезоне защитник сыграл 20 матчей в чемпионате Бразилии и забил один мяч.
Ранее главный тренер красно-синих Виктор Гончаренко заявил, что ЦСКА рассматривает любые варианты на трансферном рынке.