СМИ: ЦСКА предложил около €4 млн за бразильского футболиста Кака

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Московский футбольный клуб ЦСКА намерен приобрести защитника бразильского «Крузейро» Кака Жуниора.
СМИ: ЦСКА предложил около €4 млн за бразильского футболиста Кака
  • globallookpress.com

Как сообщает Superesportes, армейцы предложили за трансфер игрока около €4 млн. Отмечается, что оформлением сделки занимается международный инвестиционный фонд.

Кака до этого согласился продлить контракт с «Крузейро» до 2022 года, но из-за выгодного предложения российского клуба теперь может покинуть команду.

В прошлом сезоне защитник сыграл 20 матчей в чемпионате Бразилии и забил один мяч.

Ранее главный тренер красно-синих Виктор Гончаренко заявил, что ЦСКА рассматривает любые варианты на трансферном рынке.

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