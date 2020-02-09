Гончаренко: мы рассматриваем любые варианты на трансферном рынке

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко ответил на вопрос о возможных новых приобретениях клуба.

«Трансферное окно открыто, всё может быть. Рассматриваем любые варианты. Мы сейчас не расширяем скамейку запасных, а хотим качества. Должны быть игроки, которые сильнее нынешних. Исходим из того, что есть в наличии. Ждём, придёт кто-то или нет, но продолжаем с теми, кто есть. Тем более состав внушает оптимизм. Химия получается хорошая», — заявил Гончаренко Sport24.

Ранее сообщалось, что «Кристал Пэлас» летом предпримет попытку приобрести Чалова.