Гончаренко: мы рассматриваем любые варианты на трансферном рынке

Короткая ссылка
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко ответил на вопрос о возможных новых приобретениях клуба.
Гончаренко: мы рассматриваем любые варианты на трансферном рынке
  • РИА Новости

«Трансферное окно открыто, всё может быть. Рассматриваем любые варианты. Мы сейчас не расширяем скамейку запасных, а хотим качества. Должны быть игроки, которые сильнее нынешних. Исходим из того, что есть в наличии. Ждём, придёт кто-то или нет, но продолжаем с теми, кто есть. Тем более состав внушает оптимизм. Химия получается хорошая», — заявил Гончаренко Sport24.

Ранее сообщалось, что «Кристал Пэлас» летом предпримет попытку приобрести Чалова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить