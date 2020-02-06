СМИ: «Кристал Пэлас» летом предпримет попытку приобрести Чалова

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Клуб Английской премьер-лиги «Кристал Пэлас» намерен вернуться к обсуждению трансфера нападающего московского ЦСКА Фёдора Чалова в период летнего трансферного окна.
СМИ: «Кристал Пэлас» летом предпримет попытку приобрести Чалова
  • © РИА Новости

Как сообщает Daily Star, летом «Кристал Пэлас» намерен вернуться к обсуждению перехода в клуб форварда ЦСКА Фёдора Чалова. 

По информации издания, этот трансфер может быть осуществлён с целью удержать на посту главного тренера Роя Ходжсона. На данный момент наставник недоволен количеством приобретений и не исключает возможного ухода из клуба.

Чалов защищает цвета ЦСКА с 2016 года. За этот период 21-летний нападающий провёл 113 матчей, в которых отметился 36 забитыми мячами. В сезоне-2018/19 он стал лучшим бомбардиром РПЛ с 15 голами.

Ранее полузащитник московского ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич высказал мнение о перспективах своего одноклубника Фёдора Чалова в Европе.

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