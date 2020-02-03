Влашич считает, что Чалову по силам заиграть в топ-клубах Европы

Полузащитник московского ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич высказал мнение о перспективах своего одноклубника россиянина Фёдора Чалова в Европе.

«Клуб из нижней части таблицы АПЛ был бы не лучшим выбором для Фёдора. Он зависим от команды и не может забивать голы без большого количества шансов. Не думаю, что «Пэлас» играет в атакующий футбол, который подошёл бы Фёдору. Забросы издали — не то, что ему удобно», — приводит слова Влашича Sport24.

Он отметил, что играть в АПЛ за не самый сильный клуб не является какой-либо гарантией личного прогресса.

«В России отличная лига, а Чалов выступает за команду, которая не пропускает еврокубки. Лучше бороться за Лигу чемпионов, чем за выживание. Фёдор может заиграть в «Челси», «Ман Сити», «Барселоне» или «Реале» и адаптироваться к любой лиге. Уверен, предложения от больших клубов ещё придут», — добавил хорватский хавбек.

21-летний россиянин является воспитанником ЦСКА, за который он сыграл в 113 матчах, записав в свой актив 36 забитых мячей и 19 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Гинер объяснил, почему не продал Чалова в «Кристал Пэлас».