«Спартак» не взял Баду и Глушенкова на сбор в Сочи
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Как сообщает официальный сайт красно-белых, по сравнению с прошлыми сборами произошло несколько изменений.
Защитник Малкольм Баду и полузащитник Максим Глушенков отправились в Турцию, где будут тренироваться со «Спартаком-2», а хавбек Никита Бакалюк находится в расположении юношеской сборной России.
На сборе в Сочи «Спартак» сыграет с ереванским «Араратом» 16 февраля.
После 19 туров «Спартак» занимает десятое место в Российской премьер-лиге, набрав 22 очка.
Ранее Андрей Тихонов высказался о деятельности Доменико Тедеско на посту главного тренера «Спартака».