«Спартак» не взял Баду и Глушенкова на сбор в Сочи

Московский футбольный клуб «Спартак» огласил список игроков команды, которые отправились на третий зимний сбор в Сочи.

Как сообщает официальный сайт красно-белых, по сравнению с прошлыми сборами произошло несколько изменений.

Защитник Малкольм Баду и полузащитник Максим Глушенков отправились в Турцию, где будут тренироваться со «Спартаком-2», а хавбек Никита Бакалюк находится в расположении юношеской сборной России.

На сборе в Сочи «Спартак» сыграет с ереванским «Араратом» 16 февраля.

После 19 туров «Спартак» занимает десятое место в Российской премьер-лиге, набрав 22 очка.

Ранее Андрей Тихонов высказался о деятельности Доменико Тедеско на посту главного тренера «Спартака».