«Спартак» не взял Баду и Глушенкова на сбор в Сочи

Короткая ссылка
Московский футбольный клуб «Спартак» огласил список игроков команды, которые отправились на третий зимний сбор в Сочи.
«Спартак» не взял Баду и Глушенкова на сбор в Сочи
  • © ФК "Спартак"

Как сообщает официальный сайт красно-белых, по сравнению с прошлыми сборами произошло несколько изменений. 

Защитник Малкольм Баду и полузащитник Максим Глушенков отправились в Турцию, где будут тренироваться со «Спартаком-2», а хавбек Никита Бакалюк находится в расположении юношеской сборной России.

На сборе в Сочи «Спартак» сыграет с ереванским «Араратом» 16 февраля.

После 19 туров «Спартак» занимает десятое место в Российской премьер-лиге, набрав 22 очка.

Ранее Андрей Тихонов высказался о деятельности Доменико Тедеско на посту главного тренера «Спартака».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить