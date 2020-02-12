Тихонов о Тедеско: он начинал работать вслепую, но зимой получил время сделать команду

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Знаменитый в прошлом игрок «Спартака» Андрей Тихонов высказался о деятельности Доменико Тедеско на посту главного тренера красно-белых.
Тихонов о Тедеско: он начинал работать вслепую, но зимой получил время сделать команду
  • globallookpress.com

«Оценивать его работу можно будет только после зимних сборов. Когда Тедеско пришел, у него не было времени, чтобы подготовить команду. Можно сказать, он начинал работать вслепую. Именно поэтому частая смена схемы игры и различный выбор позиций для футболистов не дали результата. Когда ты не знаешь команду и возможности своих игроков, это к хорошему не приводит. Иногда, конечно, выстреливает, но результаты «Спартака» в концовке первой части сезона оставляли желать лучшего», — приводят слова экс-футболиста «Известия».

По мнению Тихонова, у Тедеско было достаточно времени на подготовку и реализацию своих задумок.

«Сейчас специалисту дали полгода, чтобы он спокойно выполнял свою работу. Если он за ближайшие два месяца ничего не сделает, всё уже станет понятно. А если команда заиграет, то вопросов не будет», — добавил эксперт.

Ранее Василий Березуцкий признался, что не видит смысла заострять внимание на результате «Спартака» на предсезонном турнире в Катаре.

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