Теннисистка Кудерметова высказалась о возможном участии в ОИ под нейтральным флагом
- РИА Новости
«Все же знают, что мы представляем Россию. Главное — это то, что в душе, что ощущаешь внутри. Об этом знают болельщики. Так что не так важно, что нарисовано на флаге. Некоторые говорят, что без российского флага не поедут на Олимпиаду? Я к таким не отношусь», — цитирует Кудерметову «Спорт-Экспресс».
На данный момент российская спортсменка занимает 38-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
Ранее Дмитрий Кудряшов ответил на слова Умара Кремлёва о том, что боксёры не должны ехать на Игры в Токио в нейтральном статусе.