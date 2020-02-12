Теннисистка Кудерметова высказалась о возможном участии в ОИ под нейтральным флагом

Российская теннисистка Вероника Кудерметова ответила на вопрос по поводу возможного участия в Олимпийских играх в нейтральном статусе.

«Все же знают, что мы представляем Россию. Главное — это то, что в душе, что ощущаешь внутри. Об этом знают болельщики. Так что не так важно, что нарисовано на флаге. Некоторые говорят, что без российского флага не поедут на Олимпиаду? Я к таким не отношусь», — цитирует Кудерметову «Спорт-Экспресс».

На данный момент российская спортсменка занимает 38-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Ранее Дмитрий Кудряшов ответил на слова Умара Кремлёва о том, что боксёры не должны ехать на Игры в Токио в нейтральном статусе.