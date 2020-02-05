Кудряшов ответил на слова Кремлёва о том, что боксёры не должны ехать на Игры в Токио в нейтральном статусе
- РИА Новости
«Это позиция Кремлёва. Однако ещё есть мнение самих спортсменов, которые всю свою сознательную жизнь посвятили спорту и хотят показать себя на главном спортивном событии четырёхлетия. Поэтому сначала нужно поговорить с ребятами, а потом уже принимать какие-то решения. Кроме того, чтобы поехать на Олимпиаду, нужно ещё туда отобраться — впереди как раз квалификационный турнир», — сказал Кудряшов в интервью RT.
Ранее Кудряшов признался, кого считает лучшим боксёром и бойцом ММА 2010-х.