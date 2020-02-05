Кудряшов ответил на слова Кремлёва о том, что боксёры не должны ехать на Игры в Токио в нейтральном статусе

Короткая ссылка
Бывший претендент на титул чемпиона мира по боксу в первом тяжёлом весе Дмитрий Кудряшов прокомментировал слова генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлёва, который считает, что российским боксёрам не стоит ехать на Олимпиаду-2020 в Токио в нейтральном статусе.
Кудряшов ответил на слова Кремлёва о том, что боксёры не должны ехать на Игры в Токио в нейтральном статусе
  • РИА Новости

«Это позиция Кремлёва. Однако ещё есть мнение самих спортсменов, которые всю свою сознательную жизнь посвятили спорту и хотят показать себя на главном спортивном событии четырёхлетия. Поэтому сначала нужно поговорить с ребятами, а потом уже принимать какие-то решения. Кроме того, чтобы поехать на Олимпиаду, нужно ещё туда отобраться — впереди как раз квалификационный турнир», — сказал Кудряшов в интервью RT.

Ранее Кудряшов признался, кого считает лучшим боксёром и бойцом ММА 2010-х.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить