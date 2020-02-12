Кучеров повторил личный рекорд по результативной серии в НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров повторил личный рекорд по результативной серии в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В матче регулярного чемпионата с «Питтсбург Пингвинз» (2:1 ОТ) россиянин сделал передачу и продлил свою результативную серию до 12 матчей, что является его личным рекордом.

Ранее Кучеров повторил достижение Сергея Фёдорова и Евгения Малкина в НХЛ.