Кучеров повторил достижение Фёдорова и Малкина в НХЛ
- Reuters
Он сделал результативную передачу в матче с «Питтсбург Пингвинз» и повторил достижения Сергея Фёдорова и Евгения Малкина, которые также набирали не менее 70 очков четыре сезона подряд.
Рекордсменами среди россиян по данному показателю являются Илья Ковальчук и Александр Овечкин, которые набирали 70+ очков семь сезонов подряд.
Ранее голкипер Андрей Василевский обновил рекорд «Тампа-Бэй Лайтнинг» по серии без поражений в НХЛ в основное время.