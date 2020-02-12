Кучеров повторил достижение Фёдорова и Малкина в НХЛ

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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров четвёртый сезон подряд набирает 70 очков в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Кучеров повторил достижение Фёдорова и Малкина в НХЛ
  • Reuters

Он сделал результативную передачу в матче с «Питтсбург Пингвинз» и повторил достижения Сергея Фёдорова и Евгения Малкина, которые также набирали не менее 70 очков четыре сезона подряд.

Рекордсменами среди россиян по данному показателю являются Илья Ковальчук и Александр Овечкин, которые набирали 70+ очков семь сезонов подряд. 

Ранее голкипер Андрей Василевский обновил рекорд «Тампа-Бэй Лайтнинг» по серии без поражений в НХЛ в основное время.

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