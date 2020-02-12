«Хьюстон» нанёс «Бостону» первое поражение за восемь матчей в НБА, Харден набрал 42 очка

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«Хьюстон Рокетс» обыграл «Бостон Селтикс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Хьюстон» нанёс «Бостону» первое поражение за восемь матчей в НБА, Харден набрал 42 очка
  • Reuters

Встреча прошла в Хьюстоне и завершилась со счётом 116:105 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Рокетс» Джеймс Харден, который набрал 42 очка. Его партнёр по команде Рассел Уэстбрук оформил дабл-дабл из 36 очков и десяти подборов. В составе «Селтикс» 20 очков набрал Гордон Хэйворд.

Таким образом, «Хьюстон» прервал семиматчевую победную серию «Бостона» в НБА.

Ранее «Торонто Рэпторс» одержал 15-ю победу подряд в НБА, обыграв «Миннесоту Тимбервулвз».

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