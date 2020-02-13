Шлеменко считает, что Емельяненко недооценивает Исмаилова

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Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко поделился мнением о том, почему Александр Емельяненко позволяет себе употреблять алкоголь в ходе подготовки к поединку с Магомедом Исмаиловым.
Шлеменко считает, что Емельяненко недооценивает Исмаилова
  • © instagram.com/maga_isma

«Нет. Он считает лёгкой прогулкой сражение с Исмаиловым. Но мне кажется, он может поплатиться за это», — заявил Шлеменко в интервью RT.

Ранее он отметил, что если Емельяненко продолжит пить, то не победит Исмаилова.

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