Шлеменко считает, что Емельяненко недооценивает Исмаилова

Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко поделился мнением о том, почему Александр Емельяненко позволяет себе употреблять алкоголь в ходе подготовки к поединку с Магомедом Исмаиловым.

«Нет. Он считает лёгкой прогулкой сражение с Исмаиловым. Но мне кажется, он может поплатиться за это», — заявил Шлеменко в интервью RT.

Ранее он отметил, что если Емельяненко продолжит пить, то не победит Исмаилова.