Шлеменко рассказал, с кем хотел бы провести дебютный бой в UFC

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко ответил, с кем хотел бы сразиться в своём дебютном поединке в UFC.

«Адесанья. Это был бы идеальный вариант. В целом, мне всё равно. Но если говорить о том, с кем хотел бы сразиться в октагоне, на ум приходит Бруно Силва. Мы с ним встречались в 2018 году (на турнире M-1 Challenge 93), я проиграл. Но, на мой взгляд, там была оплошность рефери. Хотел бы провести с ним реванш именно в UFC. Но дело в том, что сейчас он дисквалифицирован за допинг на два года», — сказал Шлеменко в интервью RT.

Ранее спортсмен не согласился с устоявшимся мнением, что уровень бойцов в UFC в среднем выше, чем в других промоушенах.