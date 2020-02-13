Шлеменко рассказал, с кем хотел бы провести дебютный бой в UFC

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Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко ответил, с кем хотел бы сразиться в своём дебютном поединке в UFC.
Шлеменко рассказал, с кем хотел бы провести дебютный бой в UFC
  • globallookpress.com

«Адесанья. Это был бы идеальный вариант. В целом, мне всё равно. Но если говорить о том, с кем хотел бы сразиться в октагоне, на ум приходит Бруно Силва. Мы с ним встречались в 2018 году (на турнире M-1 Challenge 93), я проиграл. Но, на мой взгляд, там была оплошность рефери. Хотел бы провести с ним реванш именно в UFC. Но дело в том, что сейчас он дисквалифицирован за допинг на два года», — сказал Шлеменко в интервью RT.

Ранее спортсмен не согласился с устоявшимся мнением, что уровень бойцов в UFC в среднем выше, чем в других промоушенах.

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